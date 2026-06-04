Aranguren: Entrega de indumentaria y elementos de seguridad para el personal municipal

La Municipalidad de Aranguren concretó la entrega de indumentaria, calzado y elementos de protección personal destinados a trabajadores de planta permanente, contratados y personal transitorio, en el marco del cumplimiento de las obligaciones estatutarias y de las políticas de fortalecimiento de las condiciones laborales.

El acto fue encabezado por el Secretario de Gobierno, Bioing. Ramiro Muñoz, junto al Responsable del Área de Trabajo, Jonathan Garzón. Durante la actividad, Muñoz hizo llegar el saludo del Presidente Municipal, Luis Horacio Siebenlist, ausente por razones personales, y destacó el acompañamiento permanente tanto del Intendente como de la Vicepresidenta Municipal, Lic. Mirta Levars, quienes respaldaron la decisión de avanzar con esta inversión destinada a la totalidad de los trabajadores municipales.

Una inversión para todos los trabajadores

Durante la entrega, Jonathan Garzón expresó su satisfacción por haber alcanzado el objetivo propuesto.

“Cuando planteamos la posibilidad de realizar esta inversión para todos los empleados, encontramos una respuesta positiva de las autoridades municipales. Muchas veces se prioriza únicamente al personal operativo, pero entendíamos que era importante incluir también a quienes desarrollan tareas administrativas. Hoy podemos decir que cumplimos con ese objetivo”, señaló.

Además, remarcó que la adquisición de la indumentaria representa una inversión significativa realizada íntegramente con recursos municipales, destacando el acompañamiento recibido por parte del Departamento Ejecutivo para llevar adelante la iniciativa.

Cumplimiento de obligaciones y consenso con los gremios

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz, indicó que la entrega demandó una inversión cercana a los ocho millones de pesos y valoró el trabajo conjunto realizado entre el municipio y las entidades gremiales.

“Las obligaciones están establecidas y deben cumplirse. Este proceso se desarrolló con diálogo permanente y muy buena predisposición por parte de los representantes gremiales, lo que permitió avanzar de manera consensuada”, afirmó.

Asimismo, destacó el trabajo realizado por Jonathan Garzón y por Rocío Balbi, Coordinadora de Gestión, quienes llevaron adelante el relevamiento, la organización y la logística necesaria para concretar la entrega.

Un hecho inédito para el personal administrativo

Uno de los aspectos sobresalientes de la jornada fue la incorporación, por primera vez, del personal administrativo dentro de la entrega integral de indumentaria.

“La decisión fue vestir a todo el municipio. Entendemos que eso marca una diferencia y genera un sentido de pertenencia para todos los trabajadores, independientemente de la tarea que desempeñen”, manifestó Garzón.

Cada trabajador recibió un kit adaptado a las funciones que desarrolla, incluyendo los correspondientes elementos de protección personal, priorizando la seguridad laboral y las necesidades específicas de cada sector.

Reconocimiento al compromiso y nuevas capacitaciones

Durante la actividad también se realizó la entrega de un reconocimiento al presentismo, destinado a destacar el compromiso y la responsabilidad de los trabajadores municipales en el cumplimiento de sus funciones.

En el cierre, Muñoz puso en valor el trabajo que viene desarrollando el Área de Trabajo y resaltó la importancia de fortalecer los espacios de diálogo entre la gestión municipal y los empleados.

“Queremos seguir construyendo una relación fluida, articulada y basada en el consenso. Los trabajadores son la fuerza motora del municipio y mejorar sus condiciones laborales también significa mejorar los servicios que brindamos a los vecinos”, sostuvo.

Finalmente, Jonathan Garzón anunció la realización de una capacitación abierta a la comunidad prevista para el próximo 9 de junio, a cargo de Néstor Alfaro, responsable de Higiene y Seguridad, quien abordará temas vinculados a RCP, heridas y fracturas, brindando herramientas de utilidad tanto para trabajadores como para vecinos.

La Municipalidad de Aranguren continúa trabajando en la mejora de las condiciones laborales, la capacitación permanente y el fortalecimiento de los servicios públicos, reconociendo en cada trabajador un actor fundamental para el desarrollo de la comunidad.