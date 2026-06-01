Este miércoles el Senado comenzará a debatir la reforma jubilatoria

A las 10 de este miércoles se desarrollará una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para abordar el proyecto de ley de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” de autoría del Poder Ejecutivo (Expediente N° 15.711).

El encuentro tendrá lugar en la sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores.

Cabe mencionar que en la 7ª Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo el cuerpo aprobó tratar el expediente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador José Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) e integrada por los senadores Víctor Sanzberro, Claudia Silva, Casiano Otagui, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Rubén Dal Molín, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti; en conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos) y conformada por los legisladores Rafael Cavagna, José Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Gladys Domínguez, Patricia Díaz, Juan Diego Conti, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.

El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión que tuvo lugar el miércoles pasado en el marco de una intensa protesta en las afueras de la Legislatura por parte de los sindicatos que se oponen al proyecto. (APFDigital)