Comuna Paraje Las Tunas: Se desarrolló el taller “Re Conectados: salud mental y vínculos sociales”

Desde el Área NAF de la Comuna Paraje Las Tunas, en conjunto con el Programa Juventud de la Provincia, se llevó adelante el taller “Re Conectados: salud mental y vínculos sociales”, una propuesta destinada a adolescentes de la comunidad.

La actividad contó con la participación de estudiantes de la Escuela N° 71 “Crucero ARA Gral. Belgrano” y de la EEAT N° 73 “Alas Argentinas”, quienes compartieron un espacio de reflexión, escucha e intercambio sobre la importancia de la salud mental, el bienestar emocional y la construcción de vínculos saludables.

Desde la Comuna agradecieron a ambas instituciones educativas por acompañar esta iniciativa, que busca fortalecer la participación, la contención y el desarrollo integral de los jóvenes de la comunidad.

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