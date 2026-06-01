Jun 01

Tercera fecha de la Liga Costa del Paraná de Newcom en Hernández

En la jornada de ayer, domingo 31 de mayo, se llevó a cabo en nuestro Polideportivo Municipal la tercera fecha de la Liga Costa del Paraná de Newcom, recibiendo a delegaciones y jugadores provenientes de distintas localidades de la región.

Durante el encuentro se vivió una excelente jornada deportiva, marcada por el compañerismo, la integración y el entusiasmo que caracterizan a esta disciplina, que continúa creciendo y sumando participantes.

Acompañando la actividad estuvo presente el Secretario de Desarrollo Social, quien saludó y dio la bienvenida a los equipos visitantes, además de compartir la jornada junto a los representantes locales.

Desde el Municipio de Hernández agradecemos a todas las delegaciones por su participación y felicitamos a cada uno de los jugadores por el compromiso y la pasión demostrada dentro y fuera de la cancha. ¡Seguimos impulsando el deporte y los espacios de encuentro para nuestra comunidad!

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.