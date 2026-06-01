Tercera fecha de la Liga Costa del Paraná de Newcom en Hernández

En la jornada de ayer, domingo 31 de mayo, se llevó a cabo en nuestro Polideportivo Municipal la tercera fecha de la Liga Costa del Paraná de Newcom, recibiendo a delegaciones y jugadores provenientes de distintas localidades de la región.

Durante el encuentro se vivió una excelente jornada deportiva, marcada por el compañerismo, la integración y el entusiasmo que caracterizan a esta disciplina, que continúa creciendo y sumando participantes.

Acompañando la actividad estuvo presente el Secretario de Desarrollo Social, quien saludó y dio la bienvenida a los equipos visitantes, además de compartir la jornada junto a los representantes locales.

Desde el Municipio de Hernández agradecemos a todas las delegaciones por su participación y felicitamos a cada uno de los jugadores por el compromiso y la pasión demostrada dentro y fuera de la cancha. ¡Seguimos impulsando el deporte y los espacios de encuentro para nuestra comunidad!