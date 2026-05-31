Un peatón falleció tras ser arrollado por un auto sobre Ruta Nº32 y el Acceso a María Grande

Un peatón falleció tras ser arrollado por un auto sobre Ruta Nº32 y el Acceso a Maria Grande se informó desde la Policía.

Las personas que se trasladaban en el auto que arrolló a un peatón realizaron la llamada dando cuenta del siniestro, informó APF.

Se trata de un hombre de 79 años que iba acompañado de una mujer de 41. Ambos se trasladaban en un Honda CRV. Otro rodado que pasaba despistó pero no se dio cuenta si tuvo participación en el siniestro.

Desde la Policía se informó de “un llamado donde advierte de que los mismos habrían chocado una persona sobre la ruta”. La información añadió que “al llegar se verifica la información, encontrando un cuerpo sin vida de un masculino a identificar, siendo colisionado por un automóvil marca Honda CRV gris, conducido por una persona de 79, acompañado de una femenina de 41, oriundo de Villa libertador San Martín, quienes transitaban por Ruta Proincial.Nº32 en sentido Norte-Sur y por razones que se tratan de establecer, colisionan a un masculino que estaba sobre la ruta”.

La información también dio cuenta que “asimismo se divisa a pocos metros dentro de la maleza, otro vehículo marca Citroen Xara Picasso azul, el que habría despistado y el conductor salió a buscar ayuda. Se llama al Fiscal de Delitos Complejos, atendidos por el doctor Datto, quien solicitó la presencia de Accidentología Vial, médico de Policía y Bomberos Zapadores para trasladar el cuerpo a la morgue”. (APFDigital)