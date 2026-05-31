Se funda la primera Biblioteca Popular de Entre Ríos el 31 de Mayo de 1869

En 1867, durante la Gobernación de Entre Ríos del Señor Don José María Domínguez, nació en Gualeguaychú, por inspiración del Señor Don Bernardo Ramón Gory, la ‘Comisión Protectora de la Educación’, la cual se organizó, en 1868, fijando como propósito: «propender a la educación, estímulo y control de la enseñanza pública».

Más tarde, el 21 de Mayo de 1869 (durante la Gobernación de Entre Ríos del General Don Justo José de Urquiza), el Señor Don Olegario Víctor Andrade escribió una nota a dicha Comisión Protectora de la Educación de Gualeguaychú, «promoviendo la creación de una Biblioteca Popular».

Finalmente, el 31 de Mayo, el secretario de la mencionada Comisión, Señor Don José E. Cotnez, contestó al Señor Don Andrade comunicándole que se resolvió «apoyar la solicitud» fundando así la “Biblioteca Educacionista Argentina” (Hoy Biblioteca Popular Sarmiento)”.

Esta es la primera fundada en Gualeguaychú, y también la primera en Entre Ríos, siendo así «la tercera biblioteca creada en el país antes de la Ley N ° 419 del 23 de Setiembre de 1870».

De Archivo de Entre Ríos. Publicado en su red social Facebook por el profesor Damián Reggiardo Castro.