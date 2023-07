VIALE: “NOSOTROS SEGUIMOS HACIENDO, NO VAMOS A CAER EN UNA CAMPAÑA SUCIA” DIJO WEISS

Carlos Weiss, precandidato a intendente de “Juntos por Viale”, dialogó con los medios locales en el marco de la campaña electoral, brindó detalles de los objetivos para un próximo mandato y afirmó que “la gestión sigue siendo la gran prioridad”.

“Nosotros seguimos trabajando todos los días como lo venimos haciendo desde hace siete años. Nuestro gran compromiso es seguir transformando la ciudad hasta el último día de gestión. No vamos a caer en chicanas ni campaña sucia, la gente ya está cansada de los que gritan y acusan pero no hacen. Nosotros prometemos y cumplimos”, comenzó Weiss.

Sobre los principales puntos que abordaría en una próxima gestión, el actual intendente y pre candidato a la reelección en Viale, enumeró: “Lo más importante es seguir gestionando los recursos de manera transparente y eficiente, para que el dinero de los contribuyentes vuelva en obras que beneficien a la ciudad y le garanticen a los vecinos el acceso a servicios”.

Sobre los objetivos futuros, dijo: “Queremos avanzar en nuestro plan de mejora de la trama vial, tanto en la ciudad como en el mantenimiento de los caminos rurales. Acá es importante resaltar que tenemos un gran potencial, producto de la Planta de Asfalto que se adquirió en la gestión de Uriel (Brupbacher) lo que nos permite producir los insumos para asfaltar las calles de nuestra ciudad a un costo menor y generar recursos genuinos con la venta de asfalto a otras ciudades. También vamos a avanzar en el plan de energía sustentable, a través del cual ya hemos colocado 1200 nuevas luminarias”, señaló.

Otro gran eje de trabajo radica en el acceso al agua y cloacas: “En materia de agua y cloacas hemos hecho un gran trabajo. Invertimos fuertemente en obras estructurales y que ofrecen soluciones a largo plazo y ahora estamos listos para seguir avanzando en la extensión de la red, para que cada día más vecinos puedan tener agua potable y cloacas en sus hogares”.

“Para todas las obras que proyectamos es impostergable contar con más y mejores maquinarias. En estos años el Municipio ha invertido más de 100 millones de pesos, pero no podemos quedarnos en el tiempo, queremos seguir mejorando y ampliando las máquinas y herramientas, porque eso nos permite optimizar el trabajo del municipio y brindar mejores servicios”, afirmó Weiss.

“Quiero invitar a los vecinos a que miren a su alrededor, a que salgan a recorrer la ciudad y que piensen cómo ha cambiado en el último tiempo. Nosotros no estamos hablando por hablar, por nosotros hablan los hechos, las obras que concretamos y la transparencia con la que gestionamos. Yo siempre digo una frase que siento que describe nuestra forma de trabajar, nosotros no prometemos lo que no podemos cumplir y por eso los invitamos a seguir transformando juntos la ciudad”, sentenció Weiss.