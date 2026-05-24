Establecimientos sanitarios provinciales desarrollaron actividades durante la Semana del Parto Respetado

El Ministerio de Salud de Entre Ríos adhirió a la Semana Mundial del Parto Respetado (que este año se desarrolla del 18 al 24 de mayo), con acciones en diferentes puntos de la provincia. Las actividades comprendieron desde capacitaciones a los equipos de salud a jornadas abiertas a la comunidad, con la premisa de promover los derechos de las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias durante el embarazo, el parto y el puerperio.

La actividad principal fue el jueves 21 en Paraná, en el salón de usos múltiples del Centro de Salud municipal Arturo Illia, donde se realizó un taller para embarazadas sobre trabajo corporal que permite acompañar el embarazo desde el movimiento, la respiración y la conexión con el cuerpo. La actividad fue organizada por la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, junto a la Residencia de Obstetricia Comunitaria del Hospital San Roque de Paraná.

Al respecto, el director general de CONE y Regionalización Perinatal, Paulo Capotosti, destacó: “Actividades como estas permiten que la comunidad tenga acceso a profesionales expertos para que, cuando llegue el momento tan ansiado del parto, sientan la confianza plena y cuenten con la habilidad para poder disfrutarlo, tanto la persona gestante como su acompañante y la familia en su conjunto”. Y referenció: “Esto es posible porque existe conciencia de que el parto es respetado cuando se cuenta con información clara y acompañamiento en cada una de las etapas, evitando procedimientos e intervenciones innecesarias”.

Cabe citar que la actividad, de la que participó también la directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López, junto a integrantes del equipo técnico del área, estuvo a cargo de la instructora de residentes Rocío Lencinas y las profesionales Paula Frascara, María José Petruzzi y Melissa Berón. En la oportunidad, a través de ejercicios suaves, posturas, elongación, relajación y técnicas de conciencia corporal, las participantes accedieron a herramientas que contribuyen a aliviar molestias físicas, favorecer el bienestar emocional y fortalecer la preparación para el parto y el puerperio.

Actividades alusivas

Por su parte, desde el Centro Obstétrico del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia se destacó la participación de embarazadas, acompañantes y profesionales que formaron parte de una recorrida por la sala de parto y los espacios destinados a la Maternidad. Los responsables del área señalaron que fueron dos jornadas de encuentro, escucha y aprendizaje compartido, donde se brindó información y recorrieron los espacios promoviendo el cuidado, la contención y el respeto por las decisiones de cada persona gestante, fortaleciendo la confianza en un momento tan importante como el nacimiento.

Asimismo, el lunes 18, el equipo de la Residencia de Obstetricia Comunitaria del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná brindó el ateneo “Cuidar en equipo: el desafío del parto respetado en el ámbito hospitalario”. La actividad estuvo dirigida al personal sanitario