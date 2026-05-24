PRESENTACIÓN DE TESIS EN LA MESA DE SALUD MENTAL

El viernes de mañana, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, Maura Rodríguez, Licenciada en Psicología, presentó la devolución de su tesis titulada “El suicidio de Adolescentes: Análisis de las representaciones sociales en una Mesa Municipal de Salud Mental y su relación con estrategias de abordaje comunitarias”.

En su trabajo, Maura realizó entrevistas a integrantes de la Mesa de Salud Mental, revelando un reconocimiento creciente de la problemática del suicidio adolescente en nuestra sociedad. Los resultados destacan la necesidad de incluir activamente a la comunidad y a los propios adolescentes en la promoción de la salud mental.

Gracias Maura por tu trabajo y valioso aporte!

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@rodriguezmaura1