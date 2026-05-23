May 23

El Banco de Entre Ríos habilitó el acceso directo para la inscripción en la web al “Plan de Alivio Financiero”

El Banco de Entre Ríos habilitó el acceso directo para la inscripción en la web al “Plan de Alivio Financiero” anunciado  por el gobierno provincial, a fin de obtener beneficios exclusivos para la refinanciación de sus deudas, tales como 2 meses iniciales de gracia y un plazo extendido de hasta 60 meses para pagar, con una tasa muy accesible.

El Banco habilitó en su sitio web oficial www.bancosentrerios.com.ar el acceso al programa de manera simple y 100% online. Desde allí, los interesados podrán completar el formulario y adjuntar la documentación requerida. El ingreso se realiza a través de la sección “Préstamos” > “Gestioná tus deudas” > “Plan de Alivio Financiero”.

Entre los principales beneficios del programa se destacan:

60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.

Tasa fija del 60% TNA.

Plazos de hasta 60 meses.

Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados

Cómo iniciar la solicitud

El proceso de adhesión se realiza en tres simples pasos:

Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero

Completar los datos básicos y la documentación solicitada en el formulario exclusivo.

El Banco inicia el proceso de evaluación de cada situación particular y se comunica con el cliente para coordinar los pasos a seguir.

El programa está orientado a brindar herramientas concretas para que trabajadores del sector público y privado, autónomos y jubilados puedan ordenar su economía familiar, reestructurar sus obligaciones financieras y mejorar su capacidad de ingreso.

Con esta iniciativa, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de acompañar a las familias entrerrianas con soluciones financieras que contribuyan a su bienestar y al desarrollo económico de la provincia.

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