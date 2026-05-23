Que Milei se ponga los pantalones”: La FAA Entre Ríos consideró que es poco el porcentaje de baja de retenciones



En diálogo con APFDigital, el vicepresidente de la Entidad Agrícola, Luciano Challio, calificó de “mínimo” el anuncio del Presidente. Además fue crítico con las medidas del presidente durante estos dos años: “Esto es mucha sarasa. Estamos cansados de que nos ningunee”.

Luego de que Javier Milei anunciara una baja de retenciones para el trigo, cebada y soja, el vicepresidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, Luciano Challio, calificó de “mínimo” el beneficio. “Con ese margen, los productores pequeños y medianos no van a pensar en sembrar esa cosecha”.

En ese sentido, el referente agropecuario sostuvo: “Es un anuncio para el momento pero no es lo que el agricultor necesita”. A fin de explicar por qué lo anunciado no es un beneficio en sí, Challio indicó: “Un 2% de baja contra un 85% de aumento en combustible no nos influye en nada”.

A su vez, reafirmó el pedido de llevar a cabo un encuentro para discutir las cuestiones de fondo de las economías regionales. “Que Milei se ponga los pantalones de una vez por todas porque esto es mucha sarasa”. Y agregó: “Tiene que salir de Buenos Aires y recorrer el interior profundo para ver las necesidades del productor que ha puesto el hombro estos dos años para poder salir adelante. Estamos cansados de que nos ningunee y que no nos atienda”.

Cabe recordar, en este contexto, que semanas atrás la Federación Agraria solicitó al Banco Nación un préstamo para poder afrontar la próxima cosecha de arroz. Sin embargo, actualizó el vicepresidente, no han tenido respuestas hasta el momento. “Hemos hecho todas las gestiones pero no nos abrieron la puerta. No hay intención de dar una mano y esto va a generar que muchos productores queden en el camino”.