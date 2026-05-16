La provincia avanza en el esquema de compactación de vehículos junto a municipios

Se realizó en Casa de Gobierno la segunda reunión de trabajo para la implementación del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco). El objetivo del programa es fortalecer la gestión ambiental y el ordenamiento del espacio público en el territorio provincial.

La jornada tuvo como eje coordinar la puesta en marcha del programa en las diferentes localidades. De esta manera, se promueve una implementación coordinada entre los municipios y el gobierno provincial que permita optimizar recursos y mejorar la capacidad operativa.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales. Además, reunió a intendentes y representantes municipales y departamentales de los departamentos La Paz, Tala, Nogoyá y Diamante.

En ese marco, se avanzó en la unificación de criterios de actuación y en el diseño de una logística compartida. Esto facilitará las tareas de traslado, tratamiento y disposición final de los rodados en desuso.

Desde el gobierno provincial destacaron que la implementación del Prodeco constituye una herramienta clave para el cuidado ambiental y la salud pública. La acumulación de vehículos abandonados en depósitos genera contaminación del suelo y de las napas de agua.

Asimismo, señalaron que estos predios se convierten en potenciales focos de proliferación de vectores de enfermedades. La iniciativa busca evitar que se ocupen los espacios públicos con chatarra peligrosa.