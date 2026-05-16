Entre Ríos participó del debate nacional sobre sostenibilidad del sistema de salud en Córdoba

El evento doble comenzó el jueves 14, jornada que estuvo centrada en las actividades del IV Encuentro Nacional de Clínicas, Sanatorios y Hospitales, y culminó este viernes, 15 de mayo, donde fue el turno de la agenda del XXIX Congreso Internacional.

Durante la primera jornada se abordaron cuestiones como la Gestión de riesgos médico-legales; Inteligencia artificial en salud: desafíos, riesgos y transformación; Redes en salud: la interacción público-privada; Sostenibilidad, calidad e inteligencia artificial desde la perspectiva de las y los trabajadores de salud; entre otros temas.

Por su parte, durante el día viernes fue el turno del XXIX Congreso Internacional. Allí se desarrolló una mesa de ministros de Salud sobre Desafíos provinciales en un sistema de salud en transformación, donde disertó el titular de la cartera sanitaria entrerriana, Daniel Blanzaco, junto a sus pares de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo Pieckenstainer y Fernán Quirós, respectivamente.

Allí, Blanzaco destacó: “Como siempre decimos: la salud es una sola, es un sistema en el que intervenimos desde diferentes ámbitos y nos apoyamos mutuamente. Así que nos parece importante participar de estas instancias, donde se produce un diálogo y un intercambio muy rico entre las autoridades del sector público, los referentes del sector privado y las obras sociales, como así también actores de otros campos, como el legislativo, pensando en cómo mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto”.

La jornada se completó con una mesa jurídica sobre Derechos en tensión, límites regulatorios e impacto distorsivo; la conferencia ¿Qué esperamos de nuestro sistema de salud?; una mesa de legisladores acerca de Reformas estructurales: hacia un nuevo marco regulatorio; y el panel titulado Sostenibilidad del Sistema de Salud ¿Quién pagará la salud en la Argentina que viene?.