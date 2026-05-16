Continúan las acciones en el marco del proceso licitatorio para la puesta en valor y futura operación del Hotel Ayuí

A partir de la recuperación del Hotel Ayuí que impulsó el gobernador Rogelio Frigerio, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande lleva adelante distintas acciones orientadas a su puesta en valor y futura operación.

En este marco, en la sede de la CTM Salto Grande, se realizó una sesión informativa destinada a cámaras y potenciales oferentes vinculados al sector hotelero, gastronómico y turístico, en el contexto del proceso licitatorio abierto a fines de marzo. En encuentro incluyó a interesados que previamente participaron de la visita técnica al inmueble, una instancia requerida para la inscripción al llamado.

Durante la jornada se llevaron adelante distintas exposiciones vinculadas al estado actual de la infraestructura edilicia e instalaciones, un análisis de mercado sobre las potencialidades turísticas y de desarrollo del hotel; y aspectos jurídicos de la licitación.

El presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, Alejandro Daneri, destacó que “esta licitación es un paso más sobre un punto de inflexión entre un pasado de usurpación, abandono y desidia en la administración del Hotel Ayuí, y una proyección a futuro con posibilidades de crecimiento para Concordia y la región”.

Asimismo, remarcó que “desde la recuperación impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio en mayo del año pasado, y la posterior cesión de la administración a la Delegación Argentina de Salto Grande, venimos trabajando de manera sostenida para avanzar en la puesta en valor del hotel y generar las condiciones necesarias para su futura operación”.

Daneri agradeció además “la confianza del gobernador en la Delegación Argentina para llevar adelante este proceso licitatorio, que se desarrolla con transparencia, previsibilidad y una mirada estratégica, convocando a actores con experiencia y capacidad de inversión para proyectar un desarrollo sostenible”.

En ese sentido, subrayó que “el Hotel Ayuí forma parte de la identidad de la región y está vinculado a una etapa de crecimiento muy importante para Concordia y Entre Ríos. Nuestro objetivo es restablecer definitivamente un espacio emblemático y proyectarlo nuevamente como un activo estratégico”.

Desde la recuperación del inmueble por parte del Gobierno de Entre Ríos, la Delegación Argentina de Salto Grande impulsó distintas acciones orientadas a revertir el deterioro que afectaba al hotel. Entre ellas, se realizaron tareas de reacondicionamiento general, relevamientos técnicos y mejoras en sectores estratégicos del predio. Además, se destinó el mobiliario existente al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la municipalidad de Concordia para su reutilización.

El Hotel Ayuí forma parte de la recuperación y desarrollo del Perilago Salto Grande, que llevan adelante de forma articulada el Gobierno de Entre Ríos y la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande.