Más de 100 estudiantes participaron de la primera experiencia de deporte de orientación en el Parque Urquiza

Un total de 110 estudiantes y 15 docentes de sexto grado de cuatro escuelas de Paraná participaron por primera vez de una experiencia de deporte de orientación, en una jornada que combinó actividad física, trabajo en equipo, lectura de mapas y contacto con la naturaleza.

Los alumnos y docentes que se hicieron presentes, frente al anfiteatro del Parque Urquiza, pertenecen a las escuelas Primaria Nº1 Departamento de Aplicación Alfredo A. Alfonsini; Nº 200 Soldados de Malvinas; Nº 195 La Delfina; y Nº 196 Marcelino Román.

El deporte de orientación combina el desafío físico con la lectura de mapas y el uso de brújulas, promoviendo habilidades vinculadas a la autonomía, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo. Además, se presenta como una herramienta pedagógica que permite transversalizar distintas áreas de conocimiento y fortalecer el vínculo de los jóvenes con el entorno natural.

“Se trata de un trabajo en equipo donde los estudiantes tuvieron que pensar estrategias para encontrar las balizas en distintos sectores del parque en el menor tiempo posible. Trabajaron la orientación, la lectura de mapas, la empatía, el ponerse uno en el lugar del otro; y cooperar, acompañarse y caminar, son muchos los beneficios de esta actividad”, expresó la directora de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), Belén Nessa.

La iniciativa representó una experiencia innovadora y enriquecedora para los estudiantes, quienes manifestaron entusiasmo y alegría al aprender a través del movimiento, el juego y la exploración del espacio público, integrando contenidos educativos con hábitos saludables y recreativos.