El CGE lanza un curso virtual para integrar la Inteligencia Artificial Generativa en la enseñanza

El Consejo General de Educación (CGE), abre la inscripción al curso semiasistido Indagar, idear e incluir inteligencia artificial generativa en la enseñanza, destinado a docentes de educación primaria, secundaria y superior y a estudiantes de profesorados de institutos públicos y privados.
El curso comenzará el martes 26 de mayo y se extenderá hasta el viernes 7 de agosto. Ese mismo día, quienes se hayan inscripto recibirán la información necesaria para acceder a la plataforma Atamá. Es de modalidad semiasistida ya que el recorrido principal se desarrolla de manera asincrónica a través de la plataforma virtual Atamá y contempla una actividad final integradora. Durante el cursado, los participantes accederán a contenidos teóricos, recursos multimedia, ejemplos, casos pedagógicos y ejercicios reflexivos, organizados en cuatro clases.
En cuanto a los contenidos, se abordará la IAG como fenómeno sociotécnico y el prompting como competencia comunicativa; la opacidad de estos sistemas y la metáfora de la caja negra, junto con estrategias para descajanegrizar su uso en el aula; el desarrollo de asistentes contextualizados para la docencia, el diseño de prompts educativos y el rol docente en este nuevo escenario y finalmente, la perspectiva didáctica centrada en sujetos, contextos y prácticas, incluyendo casos inspiradores de uso pedagógico de la IAG y propuestas de diseño iterativo y experimental situadas.Las evaluaciones se realizarán mediante cuestionarios por cada clase y la presentación de un trabajo final integrador, que consistirá en la implementación real de una propuesta con estudiantes.
La inscripción se encuentra abierta hasta el 17 de mayo y se realiza a través del formulario que se encuentra en el link adjunto.
Consultas: ctip.cge@entrerios.edu.ar