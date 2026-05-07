El IAPV firmó un acuerdo para agilizar escrituraciones y operatorias crediticias

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Colegio de Escribanos de Entre Ríos (CEER) suscribieron un nuevo convenio complementario de colaboración para la prosecución de escrituraciones y demás actuaciones notariales vinculadas a operatorias instrumentadas por el organismo provincial.

El acuerdo fue firmado por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y el titular del Colegio de Escribanos, Horacio Devetter.

De la rúbrica participaron también el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini; el vocal, Eduardo López Segura y el encargado del Área Escrituraciones y Boletos del instituto, Martín Carminio.

Al respecto, Schönhals señaló que, en el marco del relanzamiento de nuevas líneas de créditos individuales destinadas a la construcción de vivienda única sobre terreno propio. Estas requerirán la formalización de la constitución de hipoteca en garantía de mutuo sobre inmuebles de titularidad de los beneficiarios.

A partir de este procedimiento, quienes accedan a un crédito individual del IAPV podrán formalizarlo con un escribano de su confianza, en su propia localidad o zona de residencia.

Para el Instituto, es fundamental avanzar en la descentralización de la firma de escrituras de mutuos hipotecarios, facilitando el acceso a esta herramienta y acercándola a cada entrerriano.

Por su parte el titular del Colegio de Escribanos, Horacio Devetter, indicó que resultó acompañar esta nueva operatoria mediante la cual el instituto otorga créditos a quienes cuentan con terreno propio, destinados a la ampliación o refacción de sus viviendas.

Asimismo, destacamos el trabajo conjunto que venimos desarrollando con el IAPV, en un ámbito de colaboración, con una administración ordenada y eficiente, valores que consideramos fundamentales.