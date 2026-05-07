Jornada de salud bucal en Santa Elena brindó atención a 400 personas

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Odontología, llevó adelante un operativo territorial de salud bucal en el Hospital Modular de Santa Elena, destinado a personas sin cobertura social y en situación de vulnerabilidad.

La actividad se desarrolló en el marco de un convenio de cooperación con la carrera de Odontología de la Universidad Adventista del Plata (UAP).

Durante las dos jornadas, llevadas a cabo los días 5 y 6 de mayo, se brindó atención en doble turno y se realizaron evaluaciones odontológicas, tratamientos básicos, restauraciones, limpiezas, colocación de prótesis, aplicación de flúor y selladores, además de cirugías simples y complejas.

La actividad se desarrolló de manera articulada con la Municipalidad de Santa Elena, el Hospital Modular y el Centro Pediátrico, en una estrategia conjunta orientada a garantizar el acceso a servicios de salud bucal. Durante las jornadas se asistió a 400 personas, lo que reflejó la magnitud de la iniciativa y el valor del trabajo conjunto entre el sistema de salud y el ámbito académico.

La directora de Odontología, Sandra Fettolini destacó, que se trata de un programa centrado en la prevención y el acceso equitativo a la salud. “Se realizan prácticas en distintas especialidades como odontopediatría, operatoria, cirugía y periodoncia, acercando prestaciones esenciales y promoviendo hábitos de cuidado”.

En paralelo, se impulsaron acciones de promoción y prevención con foco en la población infantil. En articulación con instituciones educativas, se desarrollaron charlas de educación para la salud, una obra de teatro con fines pedagógicos y la entrega de cepillos dentales a estudiantes.

La directora del hospital Santa Elena, Lisandra Ortellado, valoró el desarrollo del operativo: “La realización de esta jornada en Santa Elena resulta de gran relevancia para fortalecer el acceso a la atención odontológica integral. Asimismo, permite consolidar el trabajo articulado entre el sistema público de salud y las instituciones académicas, en beneficio de la comunidad”.

Por su parte, el director de la carrera de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAP, Jorge Escandriolo Nackauzi, subrayó la participación de unos 70 estudiantes avanzados. “Buscamos que los alumnos puedan volcar en la comunidad lo aprendido en el aula, en un servicio altruista y de calidad. También participaron estudiantes de segundo año, quienes brindaron charlas sobre higiene bucal, prevención y alimentación saludable”.