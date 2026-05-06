May 06

“Pochi” Sian, siempre estarás junto a nosotros

Quienes integramos esta gran familia de Radio Siglo 21 de Hasenkamp, expresamos nuestra congoja y tristeza por el fallecimiento de nuestro entrañable amigo y colaborador Miguel Angel Sian.

“Pochi”, permanente colaborador, no solo de nuestros espacios sino de todos los difusores que valoraban de el su hombría de bien, su intelectualidad, su capacidad y su pasión por difundir todas las vivencias de su querida Maria Grande, seguirá viviendo en nuestro recuerdo y en nuestros corazones y seguramente que en el de todos los que lo conocieron y trataron.

Que en paz descanses mi querido amigo.

Omar Telmo Gemigniani

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