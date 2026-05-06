Entre Ríos impulsa el desarrollo turístico incipiente en el norte provincial

Federal y Feliciano unen esfuerzos para conformar la Microrregión Del Montiel, la décima de las mancomunidades que integran el territorio entrerriano.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) profundiza su estrategia de desarrollo territorial a través de la conformación de microrregiones, promoviendo la articulación entre municipios para potenciar sus recursos, diversificar la oferta y proyectar el crecimiento turístico con identidad.

En ese marco, el presidente del organismo, Jorge Satto, encabezó encuentros de trabajo en Federal y San José de Feliciano junto a autoridades y referentes del sector. “El equipo del Ente llegó a Feliciano para acompañar este proceso. La semana anterior habíamos estado en Federal con el mismo objetivo. Se trata de localidades con interés en desarrollarse como destinos turísticos, a partir de productos ligados a la naturaleza y a sus fiestas populares”, expresó.

Satto destacó como ejes identitarios la Fiesta Nacional del Ternero en Feliciano y la Fiesta Nacional del Chamamé en Federal, y señaló la intención de ambas comunidades deavanzar en la calendarización de propuestas vinculadas a la gastronomía, la religión y la producción, como herramienta para ordenar la oferta y ampliar la estadía de los visitantes.

La agenda incluyó reuniones con la intendenta de Federal, Alicia Oviedo; la diputada provincial Noelia Taborda, la senadora Nancy Miranda y equipos de Cultura y Turismo, además de emprendedores locales. En Feliciano, el trabajo se desarrolló junto a la viceintendenta Marisa Leittes y la diputada María Elena Romero.

Este proceso se enmarca en el trabajo sostenido que el EMTURER lleva adelante a través de la coordinación de microrregiones, a cargo de Martín Di Mario, orientado a generar articulaciones y acompañar a las localidades en la estructuración de propuestas turísticas con identidad.

La Microrregión Del Montiel expresa la singularidad del norte entrerriano, donde la geografía de monte nativo, las tradiciones y las fiestas populares configuran el perfil turístico con potencial para desarrollarse a partir del trabajo conjunto entre localidades.