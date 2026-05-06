Más de 500 alumnos participarán de la jura de la Constitución en el Palacio San José

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, a instancias del legislador Silvio Gallay, declaró de Interés Legislativo la “Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional”, una jornada simbólica destinada principalmente a instituciones educativas.

En comunicación con Radio Diputados el director del histórico edificio, Carlos Iriarte, contó que el acto reunirá a alumnos de 17 escuelas para fortalecer el compromiso ciudadano.

En efecto, el Palacio San José, Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, recibirá este miércoles 6 a delegaciones escolares de la provincia para realizar la promesa de lealtad a la Constitución Nacional.

La actividad surge de un trabajo articulado entre el equipo educativo de la residencia y la Dirección Departamental de Educación del Departamento Uruguay.

El director de la institución, Carlos Iriarte, brindó precisiones sobre el encuentro y destacó que los estudiantes realizarán visitas guiadas por el predio antes del inicio del acto protocolar.

En diálogo con Radio Diputados, Iriarte resaltó la rica historia del lugar, al que definió como el escenario donde se gestó la unidad nacional. Respecto a la relevancia de la ceremonia, el titular del área señaló: «Es un compromiso que asumen los jóvenes con los valores, los derechos y los principios que sostienen a nuestra Constitución».

El Palacio San José constituye un espacio de alto valor simbólico para la identidad argentina, ya que “allí se alcanzaron los consensos para la Constitución de 1853 y se juró la última reforma constitucional en el año 1994”, resaltó el director.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró esta jornada de Interés Legislativo a través de un proyecto que presentó el diputado Silvio Gallay.

La iniciativa subraya que este tipo de acontecimientos contribuye de forma significativa a la formación de la ciudadanía y al fortalecimiento del vínculo entre el patrimonio histórico y la comunidad escolar. Además, se informó que el programa continuará en junio con una idéntica propuesta para la promesa de lealtad a la bandera argentina.

Los 539 alumnos que participarán de la jura provienen de 17 instituciones de los departamentos Uruguay; Gualeguaychú; Tala y Nogoyá.

Compromiso con la Democracia

La Declaración de Interés del acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional se inscribe en los valores de formación cívica promovidos por Ley Nacional N°27.505, la cual instituye que estudiantes de tercer año de escuelas secundarias en Argentina reafirmen su compromiso cívico.

Según estipula la normativa, este acto solemne deberá tener lugar el primer día hábil siguiente al 1º de mayo, y busca que los jóvenes asuman un compromiso público con el respeto a los derechos, las garantías y las instituciones democráticas. Al resaltar esta iniciativa, se fortalece el sentido de responsabilidad ciudadana frente a la norma fundamental que rige al país y se jerarquiza una ceremonia clave para la identidad institucional y educativa de la provincia.