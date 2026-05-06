Paritarias: UPCN espera que el gobernador cumpla con su palabra y no proponga sumas en negro

El Secretario General del Sindicato, José Allende, recordó que “el acuerdo con el gobernador fue que no habría más aumentos con sumas en negro” y que, por el contrario, se avanzaría en el blanqueo de montos ya otorgados. En ese marco, señaló que la expectativa para la audiencia paritaria de este miércoles es que Frigerio “cumpla con su palabra” y que la propuesta “satisfaga el bolsillo del trabajador”.

“Es positivo que nos convoquen a paritarias”, afirmó el dirigente en relación a la audiencia paritaria convocada por la Secretaría de Trabajo para este miércoles a las 15.

“Si bien no había una fecha comprometida, los índices inflacionarios hacen indispensable reabrir la discusión salarial. Era un reclamo de todos los sectores”, subrayó.

Respecto de la oferta que llevaría el Ejecutivo, Allende recordó que el ministro de Economía había anticipado que estaría “en función de lo que se pueda comprometer y cumplir”. “Esperamos que eso se traduzca en una propuesta que realmente impacte en el bolsillo del trabajador”, remarcó.

Sobre la composición del aumento, insistió en que “el acuerdo con el gobernador fue que no habría más incrementos con sumas en negro” y que se avanzaría “en el blanqueo progresivo de los montos otorgados anteriormente”.

En esa línea, Allende concluyó: “Esperamos que el gobernador cumpla con su palabra”.