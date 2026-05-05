El FRI reafirmó su pertenencia con Frigerio

Tal como estaba previsto, el pasado 30 de abril se llevó a cabo el festejo por el 30° aniversario del Frente Radical Independiente (FRI)en una jornada marcada por la militancia, el encuentro político y el acompañamiento de dirigentes de distintos sectores, se informó.

«Con las instalaciones colmadas, el acto reunió a militantes históricos, referentes territoriales y autoridades que se acercaron para celebrar tres décadas de trayectoria, compromiso y construcción política», consignaron.

El encuentro contó con la presencia del Gobernador de la Provincia, Rogelio Frigerio, acompañado por parte de su gabinete, entre ellos el Ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el Ministro de Economía, Fabián Boleas; el Secretario de Comunicación, Sergio Kneteman; y la Diputada Carolina Streitenberger.

También participaron autoridades y referentes institucionales, entre ellos Atilio Benedetti; el Presidente del Comité Capital, Sergio Avero; la Vicepresidenta, Mónica Ortiz; Manuel Tenen, Intendente de Villa Urquiza; Jorge Monjes, expresidente de la UCR; y Héctor Rosset, veterano de Malvinas.

Asimismo, acompañaron la celebración dirigentes como Mario Clariá, Pablo Palleiro, Carlos Críspulo, Walter Lubo, Enrique Torres, Orlando Blasko, Patricia Massat, Rosana Helemberger, Leonardo Pieroti, Néstor Vescheti, Daniel Vera e Inocencio Barzola, entre otros.

El 30° aniversario del FRI no fue solo una celebración partidaria: fue una muestra de vigencia, presencia territorial y fortaleza política. Una jornada donde quedó reflejado que la militancia sigue siendo el motor de toda construcción colectiva.

En un contexto de transformación para Entre Ríos, el encuentro permitió reafirmar el compromiso de seguir trabajando con diálogo, amplitud y responsabilidad política, acompañando el camino iniciado en la provincia bajo el liderazgo del Gobernador Rogelio Frigerio.

Fuente: Debate Abierto