Enfermería: Para UPCN “hay una deuda económica y reivindicativa”

UPCN Entre Ríos consideró que “hay una deuda económica y reivindicativa” y llamó a la unidad de los trabajadores de Enfermería “para poder llevar adelante una discusión conducente y que dé resultados”.

Resaltó que “el corazón de la Ley 10.930 es la jerarquización a través de la capacitación y la carrera”, sin embargo “no se pagan los cambios de tramo ni las jefaturas”. En ese contexto, anticipó la realización de medidas sorpresivas “en la calle y en las instituciones”.

En el marco del estado de alerta del sector salud ante la demora en los pagos de la prolongación de jornada, las funciones, los cambios de tramo y el horario atípico, UPCN llamó a la unidad del sector Enfermería. “Para poder llevar adelante una discusión conducente y que de resultados, los enfermeros necesitamos organizarnos, expresó la referente del sector, Patricia Sanabria. “Quieren dividirnos, no les hagamos el juego”, subrayó.

“Vamos por la organización de enfermería”, afirmó en ese sentido. Además advirtió a los trabajadores “que dejen de escuchar voces que alientan la fragmentación en favor de sectores que tienen otros intereses y que usan el malestar de enfermería para su propio beneficio, muchas veces a través de mentiras y argumentos falaces, generando desinformación e incertidumbre entre los compañeros”.

Sostuvo que “no está mal estar en la calle”, pero resaltó que “lo importante es trabajar con responsabilidad y con propuestas para mejorar esa situación”.

“Hay una deuda económica y reivindicativa, porque tenemos una ley que es buenísima, casi única en el país. Pero tiene una gran contradicción porque su corazón es la jerarquización a través de la capacitación y la carrera, sin embargo no se pagan los cambios de tramo ni las jefaturas”, cuestionó Sanabria.

UPCN gestó y fue partícipe principal de la anterior ley del sector, N° 9564, y luego fue indudablemente el autor e impulsor de la actual ley, N° 10.930. “Y si no hubiera sido por la pelea de este Sindicato, no salía el decreto reglamentario. Dimos todas las discusiones que teníamos que dar”, aseveró.

“Lo esperable sería que el reconocimiento se vaya dando progresivamente. Y eso no ocurrió. Entendíamos que iba a llevar un tiempo, pero vemos que hay una paralización de la perspectiva que teníamos cuando se hizo la ley. Ahora nos encuentra en un estado de conflicto, que suma a un conflicto generalizado en salud”, advirtió la dirigente sindical.

En ese contexto, anticipó la realización en los próximos días de medidas sorpresivas en la calle para “hablar de todo”. Al respecto apuntó: “Tenemos como objetivo primero informar las situaciones, explicar los cambios que pretendemos generar, organizar la lucha para todos los puntos que deben ser atendidos y debatidos con el gobierno”.

“Nuestros enfermeros no aguantan más, hay un hartazgo por siempre cumplen pero no tienen reconocimiento. Por ese motivo profundizaremos la lucha que, si no tiene certeza en cuanto a los resultados, no sabemos dónde va a terminar en un país que hoy no tiene destino para los trabajadores”, expuso.

Por último subrayó: “Agotaremos todas las vías posibles dentro de la ley la verdadera reivindicación de Enfermería”.