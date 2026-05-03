Murió Alex Zanardi, el piloto que perdió sus piernas y fue campeón paralímpico

El italiano de 59 años falleció ayer en su Bolonia natal, según informó este sábado su familia. Amputado tras un accidente de Indycar, se conviritió en atleta y ganó 4 medallas de oro.

El piloto y atleta paralímpico Alessandro Zanardi dejó de existir ayer en Bolonia, su ciudad natal, según anunció este sábado su familia. Dueño de una conmovedora historia de resiliencia, un comunicado difundido a través de la asociación benéfica que fundó, Obiettivo3, indicó que falleció “de forma repentina”, pero también “en paz, rodeado del amor de sus familiares y amigos”, a los 59 años de edad.

Su muerte se produce seis años después de que el cuatro veces campeón paralímpico sufriera un segundo accidente grave en junio de 2020, cuando su bicicleta adaptada chocó contra un camión que circulaba de frente durante una carrera en la Toscana.

Zanardi, que fue piloto de Fórmula 1 con Minardi, Jordan y Lotus en la primera mitad de los años ’90, pasó luego al CART estadounidense para ser campeón en 1997 y 1998, durante la época de gloria de la serie, cuando se hizo global y fuerte competencia para la máxima categoría de FIA. Luego de un corto retorno a la escudería Williams Racing de cuatro carreras en 1999, regresó a los coches de Indy contratado por el legendario Morris Nunn.

El italiano estuvo a punto de morir en un terrible accidente en 2001, en el circuito oval de Lausitzring, en Alemania, tras el cual le amputaron ambas piernas. Su coche se quedó parado en medio de la pista tras un trompo y fue embestido por otro vehículo a más de 300 km/h.

A pesar de su discapacidad, Alex volvió a competir a finales de 2002 en un kart adaptado. En 2003, participó en una carrera del Campeonato Europeo de Turismo en Monza, seguida de una temporada completa en 2004 con BMW, finalizando decimoquinto en el campeonato. Posteriormente, participó en el Campeonato Mundial de Turismos de la FIA (WTCC) con BMW y, el 29 de agosto de 2005, logró la hazaña de ganar en Oschersleben, su primera victoria en el automovilismo desde su doble amputación.

Como si fuera poco, este enorme deportista nacido el 23 de octubre de 1966, llegó también a convertirse en una de las figuras más conocidas del deporte paralímpico, ganando dos medallas de oro en los Juegos de Londres 2012 y otras dos en Río de Janeiro, cuatro años más tarde.

Un esfuerzo que le valió ingresar en el círculo de los deportistas más apreciados y respetados en Italia, no solo por la dimensión del logro individual, sino también por transformar la visión de la discapacidad en su país.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó a Alex Zanardi como “un gran campeón y un hombre extraordinario, capaz de convertir cada prueba de la vida en una lección de coraje, fuerza y dignidad”.

En el mismo sentido, el presidente de la Federación Italiana de Ciclismo, Cordiano Dagnoni, afirmó que Zanardi “transformó la cultura de nuestro país, llevando alegría y felicidad a quienes tuvieron la fortuna de conocerle y esperanza a tantos en Italia y en todo el mundo”. Dagnoni añadió que este fin de semana se guardará un minuto de silencio en las carreras en homenaje al deportista. Algo que, seguramente, veremos también en el GP de Miami de F1 de hoy.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com, AFP, Stats F1. Redacción y edición: Marcelo Cammisa