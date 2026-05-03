Arroyo Corralito: Reunión con vecinos

La Comuna de Arroyo Corralito informa que el pasado martes 28 de abril se llevó a cabo una reunión abierta con miembros de la comunidad, a fin de tratar distintos temas de interés general.

El eje principal del encuentro fueron los caminos rurales y de la jurisdicción, y las posibles tratativas en marcha para celebrar convenios con distintas entidades a tales fines.

Asimismo, durante la reunión se evacuaron dudas de los vecinos y se brindaron explicaciones respecto a la gestión en curso.

Desde la Comuna agradecemos la participación y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para mejorar los servicios y la infraestructura local.

Gestión:Gustavo Martínez,Presidente Comunal.

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