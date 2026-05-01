Frigerio colocó la piedra fundamental del primer Espacio Temático Provincial Malvinas e inauguró el sector Armada Argentina

El gobernador, Rogelio Frigerio, encabezó en Aldea Spatzenkutter, Entre Ríos, la ceremonia de colocación de la piedra fundamental del primer Espacio Temático Provincial Malvinas. El acto, celebrado en vísperas del 44º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, incluyó además la inauguración del sector Armada Argentina, con el fin de mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía nacional.

Durante la ceremonia conmemorativa, se hizo entrega al presidente comunal de piedras procedentes del cementerio de Darwin, un camposanto militar situado en las islas Malvinas. Este cementerio fue construido y habilitado por el Reino Unido con el propósito de inhumar a combatientes de Argentina. Estas piedras están destinadas a integrar la base fundacional del nuevo espacio temático. El acto incluyó, asimismo, diversos homenajes a los combatientes caídos, que consistieron en la entrega de reconocimientos a sus familias, la colocación de una ofrenda floral y la observancia de un minuto de silencio.

El mensaje del gobernador

El gobernador Rogelio Frigerio subrayó el valor histórico de la gesta de Malvinas y destacó el ejemplo de los excombatientes como un faro para la provincia de Entre Ríos. «Una vez más, los argentinos y en especial los entrerrianos demostramos que el patriotismo y el coraje son nuestras mejores armas para enfrentar los desafíos», manifestó el gobernador. Asimismo, calificó a los veteranos como el «testimonio vivo» de la valentía inherente a la identidad argentina. El mandatario provincial rememoró la contribución de Entre Ríos durante el conflicto bélico, haciendo especial mención al escuadrón de aviones Canberra y a los efectivos formados en Paraná, quienes operaron en condiciones adversas con notable precisión y entrega. El Gobernador Frigerio reafirmó el compromiso histórico con el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y la unidad nacional en torno a esta causa. «Todos tenemos la responsabilidad histórica de seguir recordando que las Malvinas son argentinas, porque las Malvinas fueron, son y seguirán siendo argentinas», enfatizó, resaltando que el nuevo parque temático proyectado se constituirá en un punto de encuentro y reflexión para la ciudadanía.

La visión del Centro de Veteranos y Combatientes de Malvinas de Paraná

Oscar Eguía, presidente del Centro de Veteranos y Combatientes de Malvinas de Paraná, enfatizó la importancia de transformar la causa Malvinas en una acción social permanente. «Nos impulsa la certeza de que malvinizar es un deber diario y colectivo. Es educar a las generaciones en el amor por la Patria y la convicción de que el diálogo es un elemento poderoso que poseen los pueblos libres. Malvinizar es, ante todo, una política de paz», expresó Eguía. Asimismo, el presidente del centro de veteranos subrayó que la construcción de la verdadera soberanía se consolida a través de la firmeza diplomática.

El reconocimiento del presidente comunal a la presencia del gobernador

Por su parte, Juan Lell, el presidente comunal de la localidad, manifestó su agradecimiento por la presencia del gobernador Frigerio. «La presencia del gobernador Frigerio, por primera vez en un acto de los que realizamos todos los años aquí, homenajeando ni más ni menos que a nuestros héroes que defendieron la Patria. Nunca tuvimos un gobernador que nos acompañe en un acto conmemorativo de Malvinas, la causa que nos une», afirmó Lell. El presidente comunal añadió: «Nos pone muy contentos trabajar codo a codo con el gobernador, mejorando la calidad de cada uno de los pueblos entrerrianos».

Participantes del acto y actividades complementarias

La ceremonia conmemorativa contó con la participación de veteranos de guerra, así como delegaciones de la Segunda Brigada Aérea, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Armada Nacional. Se sumaron estudiantes y docentes de diversas instituciones educativas de la zona, quienes depositaron ofrendas florales en honor a los caídos. Entre las personalidades presentes, se destacaron el senador provincial Gustavo Vergara, autoridades locales y los presidentes municipales y comunales de localidades aledañas. Finalizada la ceremonia principal, el gobernador Frigerio realizó una visita al primer cementerio alemán del Volga de la provincia de Entre Ríos, ubicado en la misma localidad. Este camposanto es el segundo más antiguo de la colectividad en la República Argentina y ha sido declarado sitio histórico provincial.

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