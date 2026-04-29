Invitan a una nueva proyección del ciclo que propone el Cineclub Noble

El Cineclub Noble reconstruye hábitos colectivos, espacios comunes y promueve el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales y patrimoniales entrerrianos.

La experiencia de degustar una bebida o alimento, percibiendo los elementos que lo forman con los cinco sentidos, especialmente con la vista, el olfato y el gusto, es el hilo conductor de los tres títulos que conforman la nueva propuesta que organiza el IAAER, organismo de la Secretaría de Cultura. Acompaña el evento Oveja Negra, para la degustación del ciclo.

Sobre la Película

Dirigida por Vinterberg, esta cinta danesa fue la ganadora del Oscar a la Mejor Película Internacional en 2021. La historia trata de cuatro profesores de secundaria, cansados de la rutina y la apatía, deciden poner a prueba una teoría sociológica: mantener un nivel constante de 0,05% de alcohol en sangre para mejorar su creatividad y felicidad.

El actor Mads Mikkelsen entrega una de sus actuaciones más memorables, culminando en una escena de baile final que es considerada catarsis pura. La obra explora la crisis de la mediana edad, la amistad masculina y la delgada línea entre la liberación emocional y la dependencia.