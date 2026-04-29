Se presentó la 5° Fiesta del Trabajador de Aldea María Luisa

Desde la Secretaría de Cultura participó la directora general de Programas y Promoción Cultural, Natalia Prado, quien destacó el impacto positivo de estas celebraciones: “Generan identidad y movimiento económico en la comunidad, donde trabajan emprendedores, artesanos y artistas, lo cual es de gran valor tanto para el municipio como para la provincia”.

Entre las autoridades de Aldea María Luisa estuvieron presentes la viceintendenta, Elizabeth Celeste Pando, la secretaria de Gobierno, Gladis Beatriz Salomón, y la referente de Cultura, Ailín Colacello.

Pando remarcó que “esta fiesta ya se ha impuesto en el calendario local, es un evento familiar con gran concurrencia, y se destaca por la calidad de los emprendedores y la variedad musical para todos los gustos”. Por su parte, Salomón brindó detalles del evento: “desde las 11 horas el público podrá disfrutar del patio gastronómico con comidas típicas del 1° de mayo, como asado con cuero, empanadas, pirok y otras especialidades locales”.

Grilla artística

Entre los números confirmados se presentarán Los Majestuosos del Chamamé, Cuarteto Gigante, Brisas Inmigrantes y Los Charros. El evento se desarrollará en el Predio Multiespacio La Posta, con entrada libre y gratuita, y contará con patio gastronómico, feria de artesanos y actividades para toda la familia.