Aranguren: Gestiones clave con el Gobernador Rogelio Frigerio para producción, ruta 35° y recursos municipales

El intendente Luis Horacio Siebenlist, junto al secretario de Gobierno Ing. Ramiro Muñoz, fueron recibidos por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, donde se abordó una agenda concreta orientada a transformar necesidades en soluciones reales para Aranguren.

La reunión estuvo centrada en gestiones específicas con impacto directo en la producción, la infraestructura y el fortalecimiento de los recursos municipales. Uno de los puntos más relevantes fue el impulso al sector porcino, considerado estratégico para la economía local, donde se planteó la necesidad de generar condiciones que favorezcan la inversión, el crecimiento productivo y la generación de empleo.

En materia de infraestructura, se avanzó en la gestión para la mejora de la Ruta Provincial N° 35, una obra clave para la conectividad de la región, el transporte de la producción y la seguridad vial. Se trata de una intervención que representa un cambio significativo en la dinámica económica y social de la zona.

Se trabajó sobre la necesidad de mejorar las instalaciones eléctricas del predio deportivo municipal, una acción fundamental para potenciar su uso, fortalecer el desarrollo de actividades comunitarias y garantizar espacios adecuados para eventos y prácticas deportivas.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la gestión de la transferencia del equipamiento del exfrigorífico al municipio, con el objetivo de avanzar en una subasta pública que permita recuperar activos, generar nuevos ingresos y reinvertirlos en beneficio de la comunidad.

El intendente Siebenlist destacó la importancia del acompañamiento provincial y remarcó que este tipo de gestiones permiten avanzar con decisiones concretas que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos

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