La cuestión habitacional fue eje de un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Social

Durante la jornada, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano, se abordó la cuestión habitacional en la provincia. En este sentido, se generó un espacio de intercambio sobre las políticas de acceso a la vivienda y el trabajo articulado con municipios y comunas que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

La jornada fue encabezada por el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, quien en esta oportunidad presentó al presidente del IAPV, arquitecto Manuel Schönhals, convocado para abordar uno de los ejes que se vienen trabajando en el espacio: el acceso a la vivienda. El espacio reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos del Estado y legisladores provinciales, en un ámbito de articulación orientado a fortalecer las políticas públicas en el territorio.

Durante el encuentro Schonhals informo sobre las acciones que viene desarrollando el organismo en materia habitacional destacando la importancia de sostener politicas publicas que garanticen el acceso progresivo a la vivienda. Repaso los diferentes programas en marcha, la construccion de viviendas agrupadas en diversas ciudades de la provincia, los crèditos individuales sobre lote propio para construcción de vivienda nueva y ampliación de existentes que ha permitido llegar a toda la geografia provincial. Remarco la necesidad de un trabajo articulado con los municipios y comunas a traves de asistencia para construcción de viviendas por parte de estos o la generación de suelo urbano a traves de los crèditos para lotes con servicio. Remarcando con claridad que los recursos hoy existentes solo son un paliativo al deficit habitacional de la provincia tanto cuantitativo como cualitativo lo que requiere para su solución definitiva el concurso de otros sectores como el financiero aportando crèditos para complementar lo que se viene haciendo.

Por su parte, Heft señaló que la convocatoria al titular del IAPV responde a la agenda de temas que se vienen construyendo en la Mesa de Diálogo Social. En ese sentido, valoró la posibilidad de generar instancias de intercambio directo con los organismos responsables de las políticas públicas, con el objetivo de acercar herramientas, compartir información y fortalecer el trabajo conjunto en el territorio.

Del encuentro participaron representantes de distintos ministerios y organismos del gobierno provincial, así como organizaciones sociales y comunitarias, entre ellas Cáritas Paraná, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Polo Obrero, junto a equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano vinculados a estas temáticas.

También estuvieron presentes los senadores provinciales Víctor Sanzberro, por el departamento Victoria, y Casiano Otaegui, por el departamento Gualeguay, quienes forman parte de este espacio de intercambio y construcción colectiva.