Cerrito 139 años: llega el festejo central con todo

Este próximo domingo 3 de mayo, Cerrito celebra su aniversario con un gran festival en Plaza Las Colonias, desde las 15:00 hs, con entrada libre y gratuita 🙌

🎶 Show en vivo de grandes artistas:

✨ Pasión Campera

✨ Maravillas Alemanas

✨ La Hora de lo que Pinte

💃 Escuelas de danzas y artistas locales:

La Fortinera, Hilo Rojo, ADERC (Danzas Españolas), Tango, Adagio (Danzas Clásicas), Danzas Árabes Cerrito, Ballet Esloveno “Slovenske Korenine”, Banda Municipal de Música, Raúl Martínez y El Clan Chamamecero.

🍔 Además:

✔️ Patio de comidas de las colectividades

✔️ Feria de artesanos y emprendedores (más de 60 puestos)

👉 Música, baile, sabores y tradición para vivir una jornada única.

🔥 Venite con amigos, en familia… ¡y a celebrar como se debe!

¡Cerrito cumple 139 años y lo festejamos juntos