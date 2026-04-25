Cerrito 139 años: llega el festejo central con todo

Este próximo domingo 3 de mayo, Cerrito celebra su aniversario con un gran festival en Plaza Las Colonias, desde las 15:00 hs, con entrada libre y gratuita 🙌
🎶 Show en vivo de grandes artistas:
✨ Pasión Campera
✨ Maravillas Alemanas
✨ La Hora de lo que Pinte
💃 Escuelas de danzas y artistas locales:
La Fortinera, Hilo Rojo, ADERC (Danzas Españolas), Tango, Adagio (Danzas Clásicas), Danzas Árabes Cerrito, Ballet Esloveno “Slovenske Korenine”, Banda Municipal de Música, Raúl Martínez y El Clan Chamamecero.
🍔 Además:
✔️ Patio de comidas de las colectividades
✔️ Feria de artesanos y emprendedores (más de 60 puestos)
👉 Música, baile, sabores y tradición para vivir una jornada única.
🔥 Venite con amigos, en familia… ¡y a celebrar como se debe!
¡Cerrito cumple 139 años y lo festejamos juntos