Frigerio inauguró una nueva oficina del Registro Civil en Gilbert

El gobernador, Rogelio Frigerio, encabezó este viernes la inauguración de la nueva oficina del Registro Civil en la localidad de Gilbert, departamento Gualeguaychú, la cual comenzó a funcionar en el edificio de la municipalidad, con el objetivo de acercar servicios esenciales y mejorar la accesibilidad para los vecinos

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Mariano Lacoste y el secretario de Justicia, Julián Maneiro. La nueva dependencia cuenta con una superficie de 30 metros cuadrados y acceso directo desde la calle, garantizando condiciones de accesibilidad para la atención al público.

En la oportunidad, el mandatario dijo que el Registro Civil era una de las prioridades que le planteó el intendente, dado el intenso transitar a Urdinarrain de los vecinos para hacer un montón de trámites. «Inmediatamente esto pasó a ser también una prioridad para nosotros; y relocalizando recursos, porque no nos sobra nada, con el apoyo del municipio, pudimos hacerlo realidad», dijo.

«Con el intendente compartimos eso de que se puede gestionar sin plata, que hay que poner compromiso, hay que poner voluntad, hay que poner cabeza, hay que poner horas de trabajo; y se pueden obtener resultados, aun cuando los recursos no abunden», subrayó finalmente.

Por su parte, Lacoste precisó que la obra fue consecuencia del trabajo conjunto con el gobierno, donde «el municipio puso el lugar y toda la parte técnica y reubicamos desde Urdinarrain una persona; entonces, no generamos un impacto económico y esto está en funcionamiento. Para nosotros es una piedra fundamental, Gilbert lo necesitaba».

En tanto, Maneiro señaló que desde la Secretaría de Justicia se trabaja en la línea que marca el gobernador, «optimizando recursos, no sólo en materia del personal, sino también con convenios con los municipios, con las comunas». En ese sentido, dijo que se está trabajando en otras localidades, «en lugares donde se necesita que el Estado provincial llegue con este servicio, porque hace a cuestiones básicas como la registración de las personas, el DNI, las renovaciones». A ello se sumarán los operativos que se implementarán con el Registro Civil Móvil.

Los servicios

La nueva dependencia dispone de equipamiento tecnológico que incluye computadora, impresora y elementos de biometría, lo que permite la gestión de trámites digitales de manera ágil y segura. Funciona con un puesto de atención digital, desde donde se podrán realizar trámites vinculados a la documentación de identidad, como DNI en sus distintas modalidades, pasaportes y certificados de pre-identificación (CPI); inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones y uniones convivenciales; además de la emisión de actas y otros trámites administrativos.