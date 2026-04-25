Obras en clubes, avances en rutas y nuevas inversiones para el norte entrerriano

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, desarrolló una agenda de trabajo en San José de Feliciano, donde inauguró obras y supervisó proyectos de infraestructura estratégica. El funcionario recorrió mejoras deportivas en los clubes Atlético Feliciano y Juventud Football Club, ejecutadas con aportes provinciales por más de 52 millones de pesos.

«Volver y ver que lo que se prometió se hizo nos acerca a la gente», afirmó Colello. En ese marco, destacó los avances para la reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2: «Contamos con la habilitación del gobierno nacional para acceder a financiamiento del BID y ya estamos trabajando en los proyectos ejecutivos. Esperamos que hacia fin de año estén en marcha».

Infraestructura y salud

Acompañado por el intendente, Damián Arévalo, Colello visitó el hospital Francisco Ramírez, donde se evalúan ofertas para una obra integral de mejoras con un presupuesto superior a los 254 millones de pesos. El intendente acompañó la recorrida junto a la viceintendenta, Marisa Leites, y destacó que «la visita fue altamente positiva, porque no solo trajo respuestas concretas a las solicitudes planteadas, sino que también permitió recoger en territorio las demandas de la ciudad»..

El secretario general también recorrió el centro comunitario del barrio El Cardal, donde se presentó un proyecto de red cloacal por 290 millones de pesos ante el Fondo Fiduciario de Infraestructura. «Cuando hay trabajo conjunto entre provincia y municipio, los resultados llegan. El barrio va a poder contar con servicios de agua y cloacas», remarcó.

Compromisos cumplidos

Por último, el funcionario provincial anunció que la obra de las lagunas para el tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad será reactivada y estará finalizada antes de fin de año. «Este es un gobierno que planifica, ejecuta y cumple en el tiempo y forma que se comprometió», subrayó Colello durante la recorrida por el departamento.

Participaron de la actividad la diputada María Elena Romero; la senadora Gladys Domínguez; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko, y autoridades de las instituciones locales beneficiadas por las inversiones provinciales