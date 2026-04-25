El Senado convoca a sesión ordinaria y habrá reuniones de comisión

La Cámara de Senadores de Entre Ríos está convocada a sesión ordinaria para los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril, para las 18, 13 y 11 horas, respectivamente.

Como es habitual, la sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Comisiones

El martes a las 10:00 los senadores miembros de Salud Pública y Drogadicción analizarán el expediente N° 15.598: proyecto de ley que tiene por objeto establecer un procedimiento integral de actuación en situaciones de emergencia, destinado a garantizar una atención adecuada, accesible y humanizada a personas con desafíos en la comunicación, promoviendo su protección, seguridad y bienestar.

Para este tema recibirán invitados que darán su visión a la propuesta legislativa, entre ellos el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de General Ramírez, Aaron Mendoza, y el Director de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos, Oscar Díaz Bertozzi.

A las 10:30, también en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se reunirán en conjunto la Comisión de Legislación General y la Comisión de Salud Pública y Drogadicción, para el tratamiento del expediente N° 15.399: proyecto de ley por el que se prohíbe el acceso a sitios de apuestas en línea a través de redes públicas de acceso a internet brindadas por organismos estatales.

Para las 11:00 se convocó a un encuentro de la Comisión de Legislación General, para el estudio del expediente N° 26.748: proyecto de ley del Poder Ejecutivo con media sanción, por el que se deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia.