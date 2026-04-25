La Vicegobernación y el Colegio de Ingenieros impulsan instancias de capacitación

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, y el presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER), Celso Beltrame, formalizaron este viernes la firma de un convenio marco de cooperación que permitirá iniciar cursos y propuestas de formación

La Vicegobernación de Entre Ríos y el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) rubricaron un convenio marco de cooperación para desarrollar instancias de formación y promover capacitaciones a través del Instituto de Formación Legislativa (IFL).

Las propuestas estarán destinadas a legisladores, funcionarios públicos, integrantes de los Concejos Deliberantes, municipios, comunas y juntas de gobiernos de la provincia, y aquellas personas interesadas en conocer las temáticas propuestas desde el ámbito legislativo.

Durante la firma, Aluani valoró el espacio de articulación y celebró la firma del convenio, destacando la importancia de “fortalecer este vínculo y generar instancias de formación que estén a la altura de los cambios que plantea la era digital, brindando herramientas concretas para una mejor labor legislativa”, subrayó la vicegobernadora y presidente de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Estuvieron presentes, además, la secretaria coordinadora de la HCS, Julieta Sosa; la titular del Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi; y el ingeniero Miguel Gustavo Lencina.

Legislar en la era digital: herramientas y desafíos

En esta primera instancia de formación, se dictará el curso “Legislar en la era digital: herramientas y desafíos”. La propuesta apunta a fortalecer la función legislativa local mediante herramientas concretas que mejoren la calidad institucional, la transparencia y el vínculo con la ciudadanía.

A lo largo de sus módulos, aborda la incorporación del lenguaje claro para hacer normas comprensibles y accesibles; el uso estratégico de la inteligencia artificial para optimizar la redacción, el análisis y la productividad legislativa; la implementación de la firma digital como garantía de seguridad jurídica; y la modernización de los procesos parlamentarios a través de sistemas de gestión, voto electrónico y datos abiertos. En conjunto, busca formar concejales y equipos capaces de producir normas más claras, gestionar con mayor eficiencia y rendir cuentas de manera más transparente, fortaleciendo así la confianza pública en las instituciones.

Las y los interesados en realizar la capacitación podrán inscribirse hasta el 4 de mayo en el siguiente link: https://www.senadoer.gob.ar/instituto-formacion-legislativa/inscripciones-sa/