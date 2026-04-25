Abr 25

El gobierno provincial gestiona soluciones concretas con comunas y juntas del departamento Colón

En La Clarita, el Ministerio de Gobierno y Trabajo reunió a comunas y juntas de gobierno del departamento Colón con el objetivo operativo de relevar demandas, ordenar prioridades y activar respuestas inmediatas. La agenda se centró en salud, desarrollo social, seguridad y estado de los caminos, ejes que impactan de forma directa en la vida cotidiana.

Participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el senador departamental Ramiro Favre, el diputado Mauro Godein, y equipos técnicos de la Secretaria de Gobiernos Locales, de Salud, de Desarrollo Social, de Vialidad, de Producción y de Participación Ciudadana. La dinámica combinó exposición de programas con resolución de casos puntuales, para acortar plazos entre el planteo local y la intervención provincial.

«Estamos en el territorio para escuchar y resolver con quienes gestionan todos los días», señaló Troncoso. Y precisó el criterio de trabajo: «En contextos exigentes, la coordinación entre niveles de gobierno permite sostener servicios, priorizar recursos y acelerar respuestas, por encima de cualquier diferencia política», puntualizó.

Autoridades de La Clarita, San Miguel, Pueblo Cazes, Arroyo Barú y Colonia Hocker, junto a las juntas de gobierno de Colonia San Anselmo y Colonia Hambis, presentaron situaciones como la accesibilidad a centros de salud, cobertura de programas sociales, prevención en seguridad y mantenimiento de trazas viales. Cada tema quedó vinculado a una línea de acción y a un organismo responsable, con seguimiento acordado.

El encuentro dejó resultados operativos: actualización de circuitos de derivación en salud, refuerzo de dispositivos sociales en zonas críticas, definición de intervenciones viales prioritarias y canales directos con áreas provinciales para agilizar gestiones. «Acompañamos a quienes están en la primera línea, porque ahí es donde se mide la eficacia del Estado», concluyó el ministro.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.