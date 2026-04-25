El gobierno provincial gestiona soluciones concretas con comunas y juntas del departamento Colón

En La Clarita, el Ministerio de Gobierno y Trabajo reunió a comunas y juntas de gobierno del departamento Colón con el objetivo operativo de relevar demandas, ordenar prioridades y activar respuestas inmediatas. La agenda se centró en salud, desarrollo social, seguridad y estado de los caminos, ejes que impactan de forma directa en la vida cotidiana.

Participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el senador departamental Ramiro Favre, el diputado Mauro Godein, y equipos técnicos de la Secretaria de Gobiernos Locales, de Salud, de Desarrollo Social, de Vialidad, de Producción y de Participación Ciudadana. La dinámica combinó exposición de programas con resolución de casos puntuales, para acortar plazos entre el planteo local y la intervención provincial.

«Estamos en el territorio para escuchar y resolver con quienes gestionan todos los días», señaló Troncoso. Y precisó el criterio de trabajo: «En contextos exigentes, la coordinación entre niveles de gobierno permite sostener servicios, priorizar recursos y acelerar respuestas, por encima de cualquier diferencia política», puntualizó.

Autoridades de La Clarita, San Miguel, Pueblo Cazes, Arroyo Barú y Colonia Hocker, junto a las juntas de gobierno de Colonia San Anselmo y Colonia Hambis, presentaron situaciones como la accesibilidad a centros de salud, cobertura de programas sociales, prevención en seguridad y mantenimiento de trazas viales. Cada tema quedó vinculado a una línea de acción y a un organismo responsable, con seguimiento acordado.

El encuentro dejó resultados operativos: actualización de circuitos de derivación en salud, refuerzo de dispositivos sociales en zonas críticas, definición de intervenciones viales prioritarias y canales directos con áreas provinciales para agilizar gestiones. «Acompañamos a quienes están en la primera línea, porque ahí es donde se mide la eficacia del Estado», concluyó el ministro.