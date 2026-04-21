Se solicita información sobre el paradero de María Laura Lafuente en Santa Fe

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, solicita cualquier información sobre María Laura Lafuente, de 33 años, quien habría sido vista por última vez en la ciudad de Coronda el 20 de abril de 2026, informó Aire de Santa Fe.

Lafuente es de tez blanca, contextura delgada, 1,56 metros de estatura, cabellos castaños ondulados y ojos celestes. Tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice “Aladizein”.

Vestía calza de color negro, musculosa básica con puntilla de color negro, zapatillas de color negro con suelas de color blanco.

En su búsqueda interviene la Comisaría 1ra. de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia, y la Fiscalía Regional I (departamento San Jerónimo). Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda. Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe, o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego), en Rosario; al correo electrónico secretariaddhh@santafe.gov.ar y/o registronstafe@santafe.gov.ar; o a los teléfonos 3425357756 y 3425060007; o llamar al 911.