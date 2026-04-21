Entre Ríos impulsa capacitaciones para acompañar a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Con una importante participación, se llevó adelante en Paraná el primer encuentro del programa de habilidades digitales para personas mayores, una iniciativa que promueve la inclusión financiera y tecnológica, que continuará en la capital provincial y se extenderá a distintas localidades de Entre Ríos.

La propuesta es impulsada de manera conjunta por el Gobierno de Entre Ríos, la Caja de Jubilaciones y Pensiones y el Banco Entre Ríos, dando continuidad a un trabajo sostenido en formación digital y fortaleciendo el acceso a herramientas tecnológicas y servicios financieros.

“Mayores Conectados” es una propuesta de educación financiera orientada a personas mayores de 60 años, con o sin experiencia previa en herramientas digitales. La iniciativa apunta a brindar herramientas concretas para usar home banking, hacer trámites online y prevenir estafas virtuales, con una modalidad pensada para que más personas mayores puedan operar con autonomía, seguridad y confianza en un entorno cada vez más digital.

La actividad se desarrolló en MiradorTEC, donde los participantes accedieron a una capacitación práctica, con acompañamiento personalizado, enfocada en el uso de home banking, la realización de trámites online y la prevención de estafas virtuales.

El ciclo continuará en Paraná con nuevos encuentros, que se realizan los viernes por la mañana, mientras que en paralelo comenzará a implementarse en distintas localidades de la provincia, ampliando el alcance de la propuesta y acercando estas herramientas a más personas mayores. Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse telefónicamente al 343 6230099 o de manera presencial, por la mañana, en Andrés Pazos 127.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que “acercar herramientas digitales a las personas mayores también es una forma de generar más inclusión, más autonomía y más oportunidades”. Además, señaló que “queremos que la modernización del Estado esté al servicio de la vida cotidiana de los entrerrianos, y eso implica acompañar especialmente a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación provincial, Emanuel Gainza, sostuvo que “la transformación digital solo tiene sentido si llega a todos” y agregó que “este programa permite acompañar a las personas mayores con herramientas concretas para que puedan desenvolverse con más confianza, autonomía y seguridad en su vida cotidiana”.

En tanto que la líder del área de Desarrollo Sostenible de Grupo Petersen, Victoria Barroso, señaló que “Mayores Conectados forma parte del compromiso del grupo con sus clientes, especialmente con las personas mayores”, y remarcó que la iniciativa busca fortalecer habilidades digitales que les permitan operar con mayor autonomía y seguridad en el uso de servicios financieros.

En esa línea, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, expresó: “Acompañamos todas las iniciativas que promueven la autonomía y el acceso a derechos de las personas mayores”; y destacó que este tipo de propuestas “brindan herramientas concretas, fortalecen la confianza y favorecen una participación más activa en la vida cotidiana”.