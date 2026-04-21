El gobernador estuvo en el encuentro anual del Cippec en Buenos Aires

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) que, bajo el lema “Crecer o crecer”, reunió este lunes a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.

La convocatoria de la entidad, que inició una nueva etapa institucional bajo la conducción de Luciano Laspina como director ejecutivo, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El evento dejó definiciones sobre la necesidad de crear condiciones para la estabilidad, el desarrollo y una agenda de largo plazo que permita sostener en el tiempo el proceso de transformación que vive la Argentina.

El presidente del Consejo de Administración de Cippec, José Orlando, abrió la noche, con un diagnóstico sobre el escenario internacional y la situación local. Sostuvo que la Argentina se encuentra “más que en la antesala, en la sala de una gran oportunidad”, beneficiada por sus recursos naturales y por una sociedad que demanda cambios, pero condicionada por un contexto global cada vez más exigente.

El cierre estuvo a cargo del director ejecutivo Luciano Laspina quien, entre otras definiciones, propuso la construcción de un acuerdo político entre todos los sectores, “no entre los que piensan igual, sino entre los que piensan distinto”, que sea “simple, básico y duradero”, basado en tres principios: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y eliminación del financiamiento monetario del déficit.

La cena reunió a funcionarios del gobierno nacional, gobernadores, legisladores de distintos bloques, dirigentes sindicales, empresarios, miembros del Poder Judicial y representantes diplomáticos y de organismos internacionales, en una convocatoria plural dirigida a sostener un espacio de diálogo más allá de las divisiones partidarias.