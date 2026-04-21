Comenzó a cumplir condena el conductor que embistió y mató a tres jóvenes, casi en el acceso a Crespo

Este domingo cumplió su primer semana en prisión, Maximiliano Zapata, el hombre condenado a cinco años y medio de prisión efectiva, más una inhabilitación por diez años para conducir vehículos; tras haber sido hallado culpable de las muertes que dejó el choque de automóviles del 7 de abril de 2024, en Ruta 12 -casi acceso a Crespo-.

Días pasados quedó firme la condena sobre este paranaense de 33 años de edad, y la División Homicidios procedió a localizarlo, detenerlo y trasladarlo para su alojamiento permanente en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde cumplirá la pena por Homicidio Culposo, informó Estación Plus de Crespo.

Ese procedimiento en cumplimiento de lo ordenado por el Vocal de Juicios y Apelaciones N° 4, Dr. Santiago Brugo, no fue una instancia más en el proceso de duelo y reclamo de justicia de tres familias de Tabossi, quienes han sido acompañadas por toda su comunidad.

Ayrton Bertozzi, de 22 años; Brian Bertozzi de 24 y Néstor Rodríguez de 25, resultaron víctimas fatales, cuando viajaban en un Volkswagen Golf y fueron embestidos por un Toyota Corolla que manejaba Zapata.

Karina Emeri, mamá de los hermanos Bertozzi, expresó a Estación Plus Crespo sus sensaciones tras el encarcelamiento del culpable: «En el momento que me enteré que lo detuvieron para llevarlo a la cárcel, tuve una sensación rara, me ataqué y tuvieron que internarme. No sé qué me pasó, con la confirmación, se me mezcló felicidad y tristeza. Me tomó por sorpresa, porque sinceramente ya no creía que él iba a ir preso, sentía que por alguna razón estaba lleno de privilegios y beneficios, y que iba a quedar en libertad; y mi abogado me decía que esté tranquila, que esperara. Si bien cuando él salga a sus 38 años, estará vivo; y a los chicos nadie me los va a devolver; es una sensación de paz saber que pagará por eso y no lo hará de nuevo con otras personas. Él estando suelto, podía volver a manejar y matar a gente inocente».

«Finalmente llegó el día en que se terminaron las apelaciones, las presentaciones, las excusas y efectivamente cumplirá la condena», afirmó la mamá con tono de descanso, después de una larga y dolorosa lucha.

«Él no estaba con ninguna prohibición, estaba libre, y fue capturado por la Policía para ir al penal», señaló Emeri, a lo que agregó: «El abogado me decía que era mejor, porque entonces ahora pasaba a cumplir la condena completa, sino le reducirían tiempo por el plazo que ya pasaba privado de la libertad previamente. Es muy duro de aceptar eso para una madre mientras el juicio está en marcha, pero ahora lo comprendo mejor y es un plazo que empieza a correr ahora recién».

Estadísticamente los siniestros viales revisten un buen número de víctimas fatales en Entre Ríos. Apuntando a quienes lamentablemente deben afrontar la pérdida de un ser querido, Karina manifestó: «Tristemente siguen habiendo accidentes de tránsito. Les pido que no pierdan la fe, que tengan paciencia, la justicia les va a llegar. Uno siente que no es escuchado, que todo es lento, pero llega. Como pasó con este hombre. También les recomiendo no bajar los brazos, hacer un poco de ruido, algo para que los jueces vean y sientan que nos importa la vida de nuestros hijos, padres, hermanos o el familiar que sea. Capaz si nos quedamos en casa, sin hacer nada, ellos lo archivan o le restan importancia. Pero el mensaje principal es un poquito de paciencia y vivir por honor a esas personas que ya no están y que tanto amamos en la vida. Yo les prometí a mis hijos que íbamos a buscar justicia por ellos, y tengo alivio que no les fallé».