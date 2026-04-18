Abr 18

🧶 CAMPAÑA DE LA LANA

👏🏻 Cuando el frío llega, un abrigo puede hacer toda la diferencia, por ello, nos unimos a Propuesta Solidaria, para transformar un simple ovillo de lana en calor, cuidado y amor para quienes más lo necesitan.

🙌🏻Desde nuestro taller de tejido, vamos a crear gorros, bufandas y prendas que viajarán hasta la misión del Chaco, llevando algo más que abrigo: llevando esperanza.

✨ Podés ser parte de este gesto solidario donando lana a la EMAO hasta el 30 de junio, o si no podés, escribinos y la pasamos a buscar.

📲 3434513514

🤩 Cada hilo cuenta! Sumate a esta campaña!💝

