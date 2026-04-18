Presentaron en Diputados el libro “Soy El Matías”, una historia de superación y derechos

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, junto a la diputada Mariana Bentos, encabezaron este jueves el acto de presentación del libro “Soy El Matías. Ni víctima ni premio consuelo”, de Matías Peralta Proske. Durante el evento se hizo entrega de la Declaración de Interés Legislativo a una obra que busca visibilizar la realidad de la adopción de niños mayores de ocho años.

En una jornada marcada por el compromiso con los derechos de la niñez, el recinto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fue sede de la presentación del libro “Soy El Matías. Ni víctima ni premio consuelo”, de autoría de Matías Peralta Proske. El acto estuvo presidido por el titular del cuerpo, Gustavo Hein, quien destacó la importancia de humanizar la política a través de estas iniciativas. “Esta legislatura intenta cada día acercar y humanizar un poco más la política bien entendida. Es un honor y también una interpelación; nos toca la responsabilidad de hacer que nuestro lugar valga la pena y nunca perder el norte de la humanidad y la empatía”, afirmó el presidente Hein durante su alocución.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Mariana Bentos, autora del proyecto que declaró la obra de interés legislativo. Durante su intervención, Bentos compartió datos sobre la situación en Argentina, donde existen alrededor de 10.000 niños institucionalizados, de los cuales el 75 por ciento supera los ocho años de edad. “Hay más niños esperando, que familias disponibles para esos perfiles, ya que la mayoría de las familias buscan bebés”, señaló la legisladora, al mismo tiempo que remarcó que solo el 7,5 por ciento de los postulantes aceptan niños mayores de siete años.

El autor del libro relató en primera persona su paso por instituciones y el proceso de construcción de su identidad. “Mi historia comienza con violencia y seis años viviendo en residencias, donde aprendí a vivir una realidad diferente. Mi libro llega para ayudar a jóvenes que están pasando por lo mismo y para romper prejuicios sobre la adopción”, expresó Peralta Proske.

Durante el encuentro, se procedió a la entrega formal de la Declaración de Interés Legislativo aprobada por el cuerpo. El evento contó con la presencia de diversos legisladores y funcionarios, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema de protección de la niñez y fomentar programas como “Familias de abrigo”, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) que persigue el objetivo de aliviar el impacto de la institucionalización.

Un recorrido federal por la adopción

El libro “Soy el Matías. Ni víctima ni premio consuelo” cuenta con la coautoría de Erica Passero Proske, madre adoptiva de Matías y licenciada en Comunicación. Durante la presentación de la obra en la Cámara de Diputados, Passero Proske compartió su experiencia personal: “Adoptar a Matías fue un punto de inflexión en mi vida y la cambió para mejor. Es el título que más me costó en la vida y el que más orgullo me da”. En su intervención, enfatizó que la adopción debe centrarse en el derecho del niño a tener una familia y no en los deseos de los adultos.

Los autores recorren actualmente el país presentando la obra con el objetivo de visibilizar las dificultades y demoras del sistema de adopción nacional. A través de estas charlas y encuentros, buscan concientizar sobre la importancia de brindar un hogar a niños mayores y adolescentes institucionalizados, derribando mitos y compartiendo un testimonio de superación que interpela tanto al Estado como a la sociedad civil. Asimismo, los autores confirmaron que parte de las ganancias obtenidas por la venta de los ejemplares son donadas a hogares de niños.