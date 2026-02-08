Analizan la firma de convenios para el mantenimiento de caminos del departamento Paraná

Del encuentro también participaron el director de Obras por Administración, Raúl Casali, y el jefe del Departamento II Consorcios, Marcelo Solanas. Tras el encuentro, la presidenta comunal de Estación Sosa, Gloria Vittor, remarcó: “Es muy interesante esta propuesta porque nos puede brindar la posibilidad de mejorar los caminos y dar mayor transitabilidad y mejor servicio a toda la comunidad, especialmente a la zona rural”.

“Hay que seguir trabajando, ver la situación de cada uno de los caminos y las posibilidades que tenemos las comunas de poder acceder con maquinarias y realizar el mantenimiento de los mismos. Continuamos trabajando con muy buenas perspectivas para darle solución a la red vial de nuestro ejido comunal”, continuó.

Por su parte, Patricia Romero, de María Grande Segunda, comentó: “Es mi primera reunión como presidente comunal y resultó muy positiva. Tenemos que analizar este convenio porque en nuestro caso aún no contamos con las herramientas para hacernos cargo de tantos kilómetros. Los primeros dos años nos dedicamos a la limpieza de banquinas y el recambio de alcantarillas que también es fundamental para la transitabilidad, pero en este caso debemos analizarlo en profundidad para tomar la mejor decisión para nuestra zona”.