Traspaso de la Junta de Gobierno de Yeso Oeste a Comuna

El presidente de la Junta de Gobierno de Yeso Oeste, departamento La Paz, Javier Vera, invitó formalmente al acto de Traspaso de esa Junta a Comuna que se realizará este lunes.

«Será un honor contar con su presencia para acompañarnos en este momento histórico» dijo Vera en la invitación formulada al conjunto de la comunidad para asistir a la ceremonia oficial que se va a realizar este lunes 9 desde las 20.30 en la sede comunal.

Yeso Oeste, localidad ubicada en la ruta provincial número 6 a la altura del kilómetro 26 en el departamento La Paz, integró la nómina de Juntas de Gobierno, que recientemente fueron elevadas a Comunas por el gobierno de Entre Ríos.

En esa oportunidad, Vera resaltó que la elevación de categoría no se limita a un cambio administrativo, sino que implica una transformación profunda del funcionamiento institucional.

“Ser autónomos cambia totalmente. Antes dependían del Ministerio de Trabajo y hoy, como comuna, tenemos autonomía, lo que es algo muy importante”, remarcó.