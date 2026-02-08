Desarrollo Humano comenzó con las entregas de microcréditos en Larroque

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos dio inicio el viernes a las entregas de microcréditos para el Impulso Local en la localidad de Larroque, en el marco de las políticas orientadas a fortalecer la autonomía a través del fortalecimiento del sistema emprendedor.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Gestión Social, Nancy Ballejos; la directora de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri y el intendente, Francisco Benedetti. En ese contexto, se otorgaron seis microcréditos por un monto total de 2.115.000 pesos, destinados a acompañar proyectos productivos y emprendimientos de la localidad.

En este sentido, Nancy Ballejos destacó «el principal objetivo es impulsar a todo el ecosistema emprendedor, a que sigan invirtiendo, dándole mayor valor agregado a sus productos, generando empleo y fortaleciendo el tejido productivo. Es clave la articulación y el compromiso de los gobiernos locales para poder llegar con estas herramientas a toda la provincia.»

A continuación, Ballejos agregó «nuestro mayor compromiso es potenciar el sector privado, acompañarlos y darles las herramientas necesarias para que pueda seguir creciendo y expandiendo sus productos y servicios»

Los microcréditos tienen como objetivo brindar herramientas concretas para el fortalecimiento del trabajo, la promoción el desarrollo local y mejorar las condiciones de producción de los emprendedores entrerrianos, favoreciendo la generación de ingresos y la sostenibilidad de los proyectos.

Durante la jornada, las funcionarias destacaron la importancia de sostener una política pública que llegue a cada comunidad, con una mirada territorial y de cercanía, que reconozca el valor de la autonomía que genera el emprendedurismo como motor de inclusión, integración comunitaria y desarrollo humano.

Esta primera entrega del año, en Larroque se enmarca en una línea de trabajo que el Ministerio de Desarrollo Humano despliega en distintas localidades de la provincia, de forma articulada con municipios y comunas. El principal objetivo es acompañar a los emprendedores mediante financiamiento, seguimiento y fortalecimiento de capacidades.

Con estas acciones, el Ministerio reafirma su compromiso de impulsar programas que promueven el acceso al trabajo, el desarrollo local y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.