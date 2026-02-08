La provincia acompaña la apertura del calendario del Turismo Nacional en Paraná

El gobernador, Rogelio Frigerio,recorrió este sábado el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) y valoró las mejoras en infraestructura y organización. Invitó a disfrutar del espectáculo que continúa este domingo, destacando que las realizaciones deportivas movilizan el turismo en la provincia.

«Está todo impecable», definió el mandatario entrerriano, luego de transitar las instalaciones durante las pruebas de clasificación y comprobar los progresos «que vemos todos los años». Por ello, felicitó a las autoridades del CVE y a los organizadores de la primera fecha del Campeonato de Turismo Nacional (TN).

Al recordar «los entrerrianos somos bien fierreros y también buenos anfitriones», dio cuenta de la pasión que caracteriza a los seguidores de los deportes motores y se mostró optimista por la respuesta de los visitantes ante la atención local. «Estamos muy orgullosos de recibirlos y esperamos que sea una fiesta», indicó al respecto.

Frigerio también compartió su deseo «de que Paraná quede instalada como sede de la primera fecha del TN, por la ciudad y por Entre Ríos». «Creo que estamos a la altura de las expectativas que se generan, con la organización y las mejoras en infraestructura», insistió, convocando a un «plan perfecto: durante el día la carrera y a la noche la fiesta».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT) -entidad rectora del Turismo Nacional (TN)-, Emanuel Moriatis, agradeció al gobernador y a las autoridades del CVE «porque nos abren sus puertas y nos entregan un autódromo que está cada día mejor». «En cuanto a la infraestructura, hay muchas obras que nos dan comodidad; y a los pilotos nos gusta venir a Paraná, aún me considero uno más, porque es un circuito muy lindo para manejar, con muchos sectores para sobrepaso, lo que deriva en buenas carreras», señaló, a la vez que entregó una placa de reconocimiento al gobernador por su «acompañamiento y respaldo al TN-APAT, favoreciendo el desarrollo».

Respecto a un nuevo inicio de calendario en la capital entrerriana, el excampeón de Turismo Carretera (TC) y del TN comentó: «El arranque de temporada en Paraná se está convirtiendo en un clásico, la hotelería tiene mucha demanda y eso indica que la categoría tiene mucho acompañamiento. Muchos de los buenos pilotos del país están eligiendo al TN y creemos que se viene la mejor temporada, así que estamos muy felices».

Por último, el vicepresidente del CVE, Sergio Lifschitz, agradeció «a la APAT por designarnos y al Gobierno provincial por apoyarnos y por la visita del gobernador». «Tenemos expectativa de que haya una buena concurrencia porque el espectáculo es muy bueno y están dadas las condiciones para que se disfrute del fin de semana», coincidió.