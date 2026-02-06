La Secretaría de Cultura de Entre Ríos acompaña las fiestas populares de la provincia. Festival en Viale

Este jueves se presentó el Festival con Sabor a Pollo de Viale en el Museo Casa de Gobierno.

La tradicional celebración, impulsada por Club Arsenal, se desarrollará el viernes 14 de febrero, a partir de las 20, en el Paseo Ferroviario de esa ciudad.

Del lanzamiento participó el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, quien destacó la importancia del acompañamiento del Estado en este tipo de iniciativas: «Para el gobierno provincial es fundamental apoyar estos espacios, porque los festivales populares movilizan a muchísima gente, generan trabajo para artistas y emprendedores, impulsan el movimiento económico y fortalecen la identidad entrerriana».

A su vez, el presidente municipal de Viale, Carlos Weiss, expresó que desde el municipio «estamos muy contentos. Habrá una excelente propuesta gastronómica y musical e invitamos a todos a participar».

La conferencia de prensa contó también con la presencia del secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft; la viceintendenta de Viale, Alejandrina Bruno; el presidente del Club Atlético Arsenal de Viale, Luciano Sione; y el artista entrerriano Juan Manuel Bilat; recientemente distinguido en el Festival Nacional de Cosquín. Como cierre del encuentro, se realizó una degustación de platos típicos elaborados a base de pollo, como anticipo de lo que se vivirá durante el evento.

Sobre el festival

La programación comenzará a las 19.30 con el Concurso con Sabor a Pollo, mientras que la inauguración oficial será a las 21. En el escenario se presentarán Popi Giménez, Gabriel Cáceres y Los Mansos del Chamamé, Gildas Bailanta, Monchito Merlo, Maravillas Alemanas, Juan Manuel Bilat y Grupo Cali.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos hasta el 13 de febrero, mientras que en puerta costarán 20.000 pesos. Además de los espectáculos musicales y el concurso gastronómico, el Paseo Ferroviario contará con un Paseo de Artesanos y Emprendedores y una cantina con una amplia variedad de comidas a base de pollo y otras propuestas gastronómicas