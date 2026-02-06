María es Carnaval: Artistas confirmados

Cada vez falta menos para una nueva edición de María es Carnaval y ya podemos compartir quiénes serán los protagonistas de la música en vivo para esta gran jornada festiva en María Grande.
Domingo 15 de febrero
Desde las 18:00 hs
Paseo de los Artesanos
🎶 En el escenario:
• Pego en el Palo
• Uco Gómez y su Conjunto Amanecer
• Pont’ a Bailar
Además, vas a poder disfrutar del paseo de emprendedores y el patio gastronómico con propuestas para todos los gustos.
¡Vivamos juntos el carnaval en María Grande!