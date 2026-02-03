En defensa de los derechos y el ambiente: UCR Activa Gualeguay acompaña el reclamo vecinal

La agrupación UCR Activa Gualeguay expresó públicamente su acompañamiento a los vecinos de Gualeguay y Enrique Carbó, sumándose al reclamo comunitario en defensa de la salud pública y del ambiente, y realizando un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera responsable.

Desde el espacio político señalaron la necesidad de priorizar el bienestar de la comunidad y la preservación del entorno natural, destacando la importancia de un trabajo colectivo donde la participación ciudadana y la responsabilidad del Estado avancen de manera conjunta.

En ese marco, UCR Activa Gualeguay manifestó su firme respaldo al pedido de los vecinos para que se implementen controles rigurosos sobre la empresa Soluciones Ambientales S.A., con el objetivo de garantizar la protección del agua, el suelo y el aire. Asimismo, apoyaron la reubicación de la planta en un lugar más adecuado, como parte de una estrategia orientada a un desarrollo sostenible y equitativo.

“Unidos y en comunidad defendemos nuestros derechos y reafirmamos nuestro compromiso con un futuro más justo y responsable”, señalaron desde la agrupación.

Finalmente, invitaron a la ciudadanía a sumar su firma al petitorio impulsado por la Asociación Solidaria para la Promoción de la Educación y Cuidado del Ambiente (SEA) junto al colectivo “Gualeguay sin cáncer”. El documento puede encontrarse en distintos puntos de la ciudad, tanto en comercios como en instituciones que adhieren a la iniciativa.

Para más información o consultas, se encuentran disponibles los contactos: 3444-621268 y 3444-509431.

(Foto ilustrativa)